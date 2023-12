Magdeburg - Um mehr Haushalte mit schnellem und stabilen Glasfaser-Internet versorgen zu können, fördern Bund und Land mit insgesamt mehr als 170 Millionen Euro den weiteren Ausbau. Das Geld werde im Rahmen der „Graue-Flecken-Förderung“ bereitgestellt und zehn Empfänger in Sachsen-Anhalt umfassen, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Mittwoch in Magdeburg mitteilte.

Demnach kommen rund 109,2 Millionen Euro vom Bund, fast 62,5 Millionen Euro steuert das Land bei. Damit können etwa 20.000 unterversorgte Adressen mit Glasfaser-Hausanschlüssen versorgt werden, hieß es. Das Land trage komplett die Eigenanteile der Zuwendungsempfänger.

Konkret fließt das Geld an die Landkreise Mansfeld-Südharz, Saalekreis, Harz, Anhalt-Bitterfeld, Jerichower Land und Wittenberg. Auch die Städte Calbe und Teuchern, die Stadtwerke Schönebeck sowie die Gemeinde Hohe Börde profitieren, wie es hieß. Die höchste Gesamtförderung erhalte mit fast 36 Millionen Euro der Landkreis Mansfeld-Südharz.