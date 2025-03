Auch das Interesse an privaten Ladepunkten für E-Autos ist deutlich gestiegen. (Symbolbild)

Kabelsketal - Der ostdeutsche Stromnetzbetreiber Mitnetz verzeichnet in seinem Gebiet einen deutlichen Anstieg von Erneuerbaren Energie-Anlagen. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die installierte Leistung fast verdoppelt, die Zahl der Erzeugungsanlagen in fünf Jahren fast verdreifacht, teilte das Unternehmen mit. Im vergangenen Jahr sei die Anzahl der Anlagen auf knapp 143.000 gestiegen. Mit knapp 53 Prozent habe Photovoltaik den höchsten Anteil ausgemacht, der Anteil der Windkraft habe bei mehr als 43 Prozent gelegen. Vor allem die Zahl der Balkonkraftwerke steige rasant.

Aber auch bei den Verbrauchseinrichtungen sei das Interesse ungebrochen, etwa für private Ladepunkte für E-Autos, sogenannte „Wallboxen“, für Wärmepumpen und Stromspeicher. Allein im vergangenen Jahr seien mehr als 22.000 dieser Anlagen bei Mitnetz neu angemeldet worden. Damit seien in der Summe fast 100.000 derartiger Anlagen an das Verteilnetz angeschlossen. Mitnetz ist nach eigenen Angaben einer der größten regionalen Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland. Das Netz erstreckt sich über Teile von Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.