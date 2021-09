Netzhoppers sammeln wertvolle Erfahrungen in Frankreich

Ales/Bestensee - Einen Sieg und eine Niederlage verbuchte Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee am Samstag bei einem Turnier in Ales in Frankreich. Bei den über maximal drei Sätze gehenden Spielen setzten sich die Brandenburger zunächst gegen den Schweizer Erstligisten Lausanne UC mit 2:0 (26:24, 25:14) durch, verloren dann aber gegen Frankreichs Vertreter Nizza VB nach gutem Beginn mit 1:2 (25:22, 17:25, 8:25).

„Ich hoffe, die Erfahrungen, die wir in diesen Spielen gemacht haben, sind gut für uns in der Zukunft“, sagte der neue Netzhoppers-Trainer Tomasz Wasilkowski. Seine Mannschaft startet am 6. Oktober mit einem Heimspiel gegen Pokalsieger United Volleys Frankfurt in die Bundesliga-Saison 2021/22. Das Nahziel von Wasilkowski: „Bis zum ersten Bundesligaspiel möchte ich es schaffen, aus meinen Jungs eine kompakte Einheit zu formen, die es bis in die Playoffs schafft.“