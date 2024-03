Netzhoppers verlieren Liga-Abschluss in Karlsruhe

Volleybälle liegen in einer Halle.

Karlsruhe - Die Netzhoppers Königs Wusterhausen haben die Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga (VBL) mit einer Niederlage beendet. Die Brandenburger verloren am Samstagabend bei Aufsteiger Baden Volleys SSC Karlsruhe 2:3 (25:23, 17:25, 26:24, 25:27, 8:15). Im vierten Satz vergaben die Netzhoppers einen Matchball und mussten sich im folgenden Tiebreak geschlagen geben. Schon vor der Partie stand fest, dass die Netzhoppers die Saison als Tabellenletzter beenden und die Playoffs verpassen. Sportliche Absteiger gibt es in dieser Spielzeit in der VBL nicht.

Den Netzhoppers waren am Saisonbeginn wegen Lizenzverstößen sechs Punkte abgezogen worden. Der Club hatte im Frühjahr 2023 Insolvenz angemeldet und befindet sich im sportlichen und wirtschaftlichen Wiederaufbau. Mit einer jungen Mannschaft und der Rückkehr nach Königs Wusterhausen soll das gelingen. In der zweiten Saisonhälfte zeigte sich das Team konkurrenzfähiger.