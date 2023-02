Halle - Naturschützer pochen auf mehr Mitsprache beim Bau des geplanten Zukunftszentrums Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle. Es sei dringend geboten, bei dem Vorhaben die Bevölkerung sowie Vereine und Initiative einzubeziehen, teilte ein Sprecher des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder am Sonntag mit. Das Zukunftszentrum soll nach den Plänen des Bundes auf einer Fläche von rund 15.000 Quadratmetern in Halle entstehen.

Der Verein Hallesche Auenwälder vertritt nach eigenen Angaben weiterhin die Auffassung, statt eines Neubaus ein bestehendes Gebäude für das Zukunftszentrum umzubauen. Die Naturschützer befürchten ansonsten eine Versiegelung von Flächen und damit den Wegfall von Grünflächen mit Gehölzen am Riebeckplatz in Halle.

Das Zukunftszentrum soll laut Bund die Leistungen der deutschen Vereinigung würdigen und die Erfahrungen daraus für künftige Umbrüche und Krisen nutzbar machen. Es soll Begegnungs- und Forschungsstelle zugleich sein. Eine Jury hatte sich für Halle (Saale) als Standort des Zukunftszentrums entschieden. Frankfurt (Oder), Eisenach, Jena sowie das Duo Leipzig und Plauen waren in dem Wettbewerb in der Endrunde. Das 200 Millionen Euro teure Zukunftszentrum soll bis 2028 entstehen. Für das Gebäude ist ein Architekturwettbewerb geplant.