Neue Anlaufstelle für Opfer von Jugendgewalt in Halle

Halle - Opfer von Jugendgewalt in Halle haben ab dem 1. November mit einer städtischen Informationsstelle eine neue Anlaufstelle. Damit setze die Kommune eine der Maßnahmen um, die Land und Stadt angesichts der gestiegenen Jugendkriminalität vereinbart hatten, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Die Informationsstelle stehe Kindern und Jugendlichen aus Halle sowie deren Eltern für Fragen und beratende Informationen zur Verfügung. „Eine telefonische Erstberatung sowie die Vermittlung von weiterführenden Beratungsangeboten ist wesentliche Aufgabe der Informationsstelle“, erklärte die Sozialbeigeordnete Katharina Brederlow.

Bei einem Treffen hatten sich Land und Stadt auf eine Reihe neuer Maßnahmen gegen die Jugendgewaltkriminalität in Halle verständigt. So sollen unter anderem besonders auffällige Jugendliche verstärkt von Jugendamt, Schulamt, Jugendberatungsstellen und Polizei in den Blick genommen werden. Es soll aber auch den Opfern besser geholfen werden.