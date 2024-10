Leipzig - Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat sich als Gastgeber der Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig für ein fruchtiges Präsent an seine Kolleginnen und Kollegen entschieden. Wie die Staatskanzlei mitteilte, werden am Freitag 15 Apfelbäume der Sorte „Pia41“ übergeben. Dabei handelt es sich eine neugezüchtete Sorte aus dem Julius Kühn-Institut in Dresden-Pillnitz. Er hoffe, dass die Apfelbäume in den anderen Bundesländern gut gedeihen und viele Früchte tragen, erklärte Kretschmer. In Dresden-Pillnitz werden seit mehr als 100 Jahren Obstsorten gezüchtet.