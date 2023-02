Potsdam - Um Licht geht es seit Samstag in einer neuen Ausstellung des Museums Barberini in Potsdam. Die Kunstausstellung widmet sich der Sonne von der griechischen Antike bis zur Gegenwart. Unter anderem sind Werke von Caspar David Friedrich, William Turner, Edvard Munch und Claude Monet zu sehen. Monets Ölgemälde „Impression, Sonnenaufgang“ von 1872 als Ausgangspunkt der Schau ist eine Leihgabe aus Frankreich. Es gab dem Impressionismus vor über 150 Jahren seinen Namen. Nach Museumsangaben ist das Werk des französischen Impressionisten Monet außerhalb von Paris bisher nur äußerst selten zu sehen gewesen. Zu sehen ist das Gemälde im Barberini in den ersten acht Ausstellungswochen.

Die Schau mit dem Titel „Sonne. Die Quelle des Lichts in der Kunst“ vom 25. Februar bis 11. Juni umfasst 130 Exponate, darunter sind nicht nur Gemälde, sondern auch Skulpturen, Fotografien und Druckgrafiken. Die Leihgaben kommen aus mehr als 60 Museen und Privatsammlungen. Erarbeitet wurde die Ausstellung zusammen mit dem Museum Marmottan Monet in Paris.

Die Schau ist nach Angaben des Museums die erste Ausstellung, die europäische Sonnendarstellungen in der Kunst von der Antike bis heute thematisiert. Sie zeigt, wie die Sonne seit über 2500 Jahren auf immer neue Weise erfasst, erforscht und gedeutet wurde.