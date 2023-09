Armin Willingmann (SPD) steht in einem Windpark vor Windrädern.

Magdeburg - Angesichts von fortschreitendem Klimawandel und häufiger auftretenden Extremwetter-Ereignissen muss nach Ansicht von Umweltminister Armin Willingmann (SPD) weiter konsequent in Hochwasserschutzmaßnahmen investiert werden. Am Montag verabschiedete der Minister den bisherigen Direktor des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW), Burkhard Henning, in den Ruhestand. Gleichzeitig übernahm Martina Große-Sudhues offiziell das Amt. Bereits im Juli hatte sie ihre Ernennungsurkunde bekommen. Beim LHW arbeiten rund 400 Beschäftigte. Hauptaufgabe ist der Hochwasserschutz.