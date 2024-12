Berlin - Die Fahrer von Berlins U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen sollen ab 2026 Kleidung des Modedesigners Kilian Kerner tragen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erneuern die Garderobe von rund 8.000 Mitarbeitern turnusmäßig, teilte das Unternehmen mit.

Der international erfolgreiche Designer Kilian Kerner ist vielen Menschen auch als Juror bei „Germany's Next Topmodel“ bekannt. „Ich lebe seit knapp 22 Jahren in dieser Stadt und der Gedanke, bald auch in der U-Bahn meine Kreationen zu sehen, ist wirklich großartig“, wurde Kerner in einer Mitteilung zitiert. Details zu den neuen Uniformen nannte die BVG bisher nicht.

Die neue Kollektion werde das Erscheinungsbild der Mitarbeiter vereinheitlichen, hieß es. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich dies „positiv aufs Fahrerlebnis der Fahrgäste auswirken wird“.

Positive Fahrerlebnisse können die Fahrgäste der BVG gebrauchen: Seit Monaten steht das Unternehmen vor allem wegen Zugausfällen und zahlreichen Verspätungen bei der Berliner U-Bahn in der Kritik. Hauptproblem ist der überalterte Fahrzeugpark.