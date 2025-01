Forst/Tuplice - Die Polizei will in der brandenburgischen Grenzregion zu Polen die länderüberschreitende Kriminalitätsbekämpfung verbessern. Ab Januar hat die vierte deutsch-polnische Dienststelle in Tuplice die Arbeit aufgenommen - nicht weit von Forst in der Lausitz entfernt.

Beamte der Bundespolizei und der polnischen Grenzpolizei fahren dort gemeinsam Streife, sind aber auch im grenzüberschreitenden Zugverkehr im Einsatz. Die neue Dienststelle soll 30 Mitarbeiter haben, wie eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion in Berlin anlässlich der offiziellen Eröffnung am Vormittag in Tuplice sagte.

Drei deutsch-polnische Dienststellen gibt es bereits: In Swiecko nahe Frankfurt (Oder) in Brandenburg, in Ludwigsdorf bei Görlitz in Sachsen und in Pomellen in Mecklenburg-Vorpommern. Bislang sind die länderübergreifenden Streifen etwa gegen Fahrzeug-Diebstähle und Schleusungen vorgegangen.