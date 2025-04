Berlin - Beim sogenannten Konzeptverfahren für das Internationale Congress Centrum (ICC) Berlin gibt es für Bieter weiterhin die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Das teilte die Wirtschaftsverwaltung mit.

Die erste Phase des Konzeptverfahrens endete zwar am 11. März. Nach der Auswertung der Teilnahmeanträge durch die zuständige Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) sei jedoch deutlich geworden, dass eine Konkretisierung und marktgerechte Anpassung der Kriterien notwendig sei.

Keine Auskunft zu bisherigen Bietern

Das gelte beispielsweise für Anforderungen hinsichtlich der Nachweise zur Leistungsfähigkeit von sich bewerbenden Konsortien. Wegen entsprechender Vertraulichkeitsverpflichtungen seien keine Angaben zu den bisher eingegangenen Teilnahmeanträgen möglich, sagte ein Sprecher der Wirtschaftsverwaltung.

„Das Konzeptverfahren bleibt als Vergabeverfahren weiter aktiv und wird in den Stand vor der Bekanntmachung zurückversetzt“, so die Wirtschaftsverwaltung. Teilnahmeanträge können in der Zeit vom 16. Mai bis 29. Juli eingereicht werden. Die Gesamtplanung des Konzeptverfahrens bleibe davon unberührt. Das Ziel sei weiterhin, eine Vergabeentscheidung im Sommer 2026 zu treffen.

Das ICC steht schon lange unter Denkmalschutz

Für das ehemalige Internationale Congress Centrum (ICC) am Berliner Funkturm werden schon länger Investoren und neue Ideen gesucht. In dem internationalen Wettbewerb sollen Konzepte zur Wiederbelebung des riesigen Gebäudes entwickelt werden, das vor einem Jahrzehnt stillgelegt und danach nur sporadisch genutzt wurde.

Investoren, Projektentwickler und Architekturbüros sind aufgerufen, ihre Konzepte für das ICC einzureichen. Das markante Gebäude wurde 1979 eröffnet. Über Jahrzehnte prägte es den Westteil Berlins als internationale Messe- und Kongressstadt.

2014 wurde das ICC stillgelegt und steht seit 2019 unter Denkmalschutz. Der 313 Meter lange, 89 Meter breite und fast 40 Meter hohe Stahlriese verfügt über eine Bruttogeschossfläche von 213.021 Quadratmetern. 80 Säle und Räume bieten insgesamt 14.500 Sitzplätze.