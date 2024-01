Erfurt/Suhl/Gera - Die neue Flüchtlingsunterkunft in Gera soll nach Plänen des Thüringer Landesverwaltungsamtes Ende kommender Woche an den Start gehen. „Es wird versucht, dass Ende nächster Woche die ersten Menschen dort einziehen“, sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag. Zuvor hatte das „Freie Wort“ über ähnliche Angaben von Innenminister Georg Maier (SPD) berichtet. Nach Angaben der Sprecherin liefen derzeit noch Handwerker-Arbeiten.

Die Flüchtlinge sollen in einem Teil des früheren Wismut-Krankenhauses unterkommen. Für rund 200 Menschen entstehen dort Plätze. Mit der neuen Unterkunft soll die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl entlastet werden. Außerdem plant das Innenministerium, die Notunterkunft in Hermsdorf leer zu bekommen. An den Unterbringungsbedingungen in Hermsdorf gab es zuletzt immer wieder scharfe Kritik.