Magdeburg - Für Investitionen im Energiebereich hat das Umweltministerium ein neues Förderprogramm in Höhe von insgesamt rund 115 Millionen Euro gestartet. Das Programm richte sich vor allem an Unternehmen, die im Umfeld klimafreundlicher Stromerzeugung grünen Wasserstoff erzeugen oder Wärme daraus bereitstellen wollten, sagte Umweltminister Armin Willingmann (SPD) am Dienstag in Magdeburg.

Im Fokus der Förderung steht der Strukturwandel infolge des Kohleausstiegs im Mitteldeutschen Revier. Daher richtet sich das Programm nach Ministeriumsangaben an Unternehmen aus den Landkreisen Mansfeld-Südharz, Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Saalekreis und der Stadt Halle. Mit dem Förderprogramm soll auch die Wasserstoffstrategie des Landes unterstützt werden.