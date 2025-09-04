Nach Jahren des Wartens können Fußgänger und Radfahrer endlich wieder die Ems bei Weener überqueren. Eine Premiere steht an.

Die neue Friesenbrücke wird für Radfahrer und Fußgänger geöffnet - Züge können das Bauwerk bislang noch nicht passieren. (Archivbild)

Weener - Auf diesen Moment haben viele Menschen in Ostfriesland gewartet: Die neue Friesenbrücke über die Ems bei Weener wird am Freitag erstmals für Fußgänger und Radfahrer passierbar sein. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, sind die Arbeiten für den Geh- und Radweg auf der neuen Eisenbahnbrücke sowie die Zuwege an Land weitgehend abgeschlossen.

Die Hub-Dreh-Brücke, deren beweglicher Teil für die Schifffahrt auf dem Fluss geöffnet ist, soll sich gegen 14.00 Uhr schließen. „Weener und Westoverledingen sind dann wieder über die neue Friesenbrücke für Passanten verbunden“, teilte die Bahn mit.

Warum die Friesenbrücke neu gebaut wurde

Wann die ersten Personenzüge über die Brücke fahren werden und damit der grenzüberschreitende Bahnverkehr auf der sogenannten Wunderline zwischen Deutschland und den Niederlanden wieder aufgenommen werden kann, ist offen. Die Bauarbeiten hatten sich zuletzt verzögert.

Ein Neubau der Friesenbrücke wurde nötig, da ein Frachter 2015 die damals geschlossene Klappbrücke gerammt und zerstört hatte. Seitdem ist die Emsquerung in der Region für Fußgänger, Radfahrer und den Bahnverkehr unterbrochen. Die Brücke wurde abgerissen und neu aufgebaut. Das neue 335 Meter lange Bauwerk ist nach Angaben der Bahn die größte Hub-Dreh-Brücke für den Eisenbahnverkehr in Europa.