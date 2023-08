Fürstenberg/Havel - In der Gedenkstätte Ravensbrück gibt es eine neue Gedenktafel für Sinti und Roma, die während der NS-Zeit in das Konzentrationslager deportiert wurden. „Die Erinnerung an den nationalsozialistischen Völkermord an den europäischen Sinti und Roma ist besonders wichtig, weil das Leid vieler Angehöriger dieser Minderheit nicht mit dem Ende der NS-Herrschaft aufhörte“, sagte Gedenkstättenleiterin Andrea Genest am Mittwoch. Es seien Jahre des Kampfes um Anerkennung und Gleichberechtigung gefolgt, dieser Kampf halte bis heute an, so Genest.

Die SS ermordete Anfang August 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau etwa 4300 noch im Lager verbliebene Sinti und Roma. Mit dem letzten Transport, der in der Nacht Auschwitz verließ, wurden mehr als 1000 Frauen, Männer und Kinder nach Ravensbrück deportiert, wo zwischen 1939 und 1945 mindestens 2800 Sinti und Roma inhaftiert waren.