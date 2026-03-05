Mit neuen Kandidaten auf den vorderen Listenplätzen will die Linke bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mehr als elf Prozent der Stimmen erreichen. Wer sind die Bewerber?

Neue Gesichter auf der Linken-Liste für den Landtag

Antonia Kaloff (rechts) will in den Landtag. Spitzenkandidatin Eva von Angern ist dort Fraktionschefin der Linken. (Archivbild)

Magdeburg/Naumburg - Der Landesvorstand der Linken hat einen Listenvorschlag für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vorgelegt. Auf Spitzenkandidatin Eva von Angern folgen mit dem Studenten Eric Stehr und der früheren MDR-Moderatorin Antonia Kaloff zwei Kandidaten, die bisher keine Landtagsabgeordneten sind. Auf Platz vier ist Co-Landeschef Hendrik Lange vorgesehen.

Der Vorschlag des Landesvorstands umfasst die ersten zehn Listenplätze. Die Entscheidung fällt auf einer Vertreterversammlung der Linken am 14. und 15. März in Naumburg (Burgenlandkreis).

Mehr als elf Prozent?

In Sachsen-Anhalt findet am 6. September die nächste Landtagswahl statt. 2021 war die Linke auf elf Prozent der Stimmen gekommen. Von Angern hat angekündigt, dieses Ergebnis verbessern zu wollen.

Der Linken-Fraktion im Magdeburger Parlament gehören aktuell elf Abgeordnete an. Vier von ihnen kandidieren bei der Landtagswahl erneut.