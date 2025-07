Offenbach - In der deutschen Wetterküche brodelt es. Am Sonntagnachmittag ziehen von Westen und Südwesten her Schauer und teils kräftige Gewitter auf, die sich am Abend in weitere Landesteile ausbreiten werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Lokal kann es auch zu Unwettern mit heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen kommen.

„Unser Sommerwetter ist und bleibt sehr wechselhaft“, erklärt DWD-Meteorologe Adrian Leyser Sturm. „Auf die hochsommerliche Wärme an diesem Wochenende folgen direkt die nächsten Gewitter und Starkregenfälle nebst deutlicher Abkühlung.“

„Sehen wir's positiv“

Auch am Montag, Dienstag und Mittwoch ist vielerorts wieder mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Für beständiges Sommerwetter fehle es derzeit einfach an einem stabilen Hoch in Mitteleuropa, erklärt der Meteorologe. Stattdessen niste sich Tief „Isaac“ ein und beschere Deutschland „eine sehr wechselhafte, allenfalls mäßig warme Wetterwoche“.

Chancen auf längere trockene und sonnige Abschnitte hat man am ehesten im Süden. „Aber sehen wir's positiv: Die teilweise immer noch dürregeplagte Natur braucht den Regen, und kühlere, wechselhafte Phasen gehören zu einem mitteleuropäischen Sommer einfach dazu“, betont der Wetterexperte.