Neue Häuser in Bremen brauchen Solaranlage

Auf neuen Häusern müssen in Bremen künftig Solaranlagen installiert werden. (Archivfoto)

Bremen - Wer ein Haus baut, muss in Bremen künftig eine Solaranlage auf dem Dach installieren. Die Solarpflicht im kleinsten Bundesland gilt ab Juli, wie das Umweltressort mitteilte. Laut dem Gesetz müssen auf mindestens 50 Prozent der Dachfläche von Neubauten Solaranlagen betrieben werden. Ausnahmen gibt es für kleine Dächer oder bei Denkmalschutz.

Solarpflicht in vielen Bundesländern

Seit einem Jahr gilt in Bremen eine entsprechende Regelung für Dachsanierungen. Die Pflicht greift bei Dächern mit mindestens 25 Quadratmetern. Innerhalb von zwei Jahren muss die Anlage auf dem sanierten Dach installiert sein.

Baden-Württemberg war das erste Bundesland, das 2022 eine Solarpflicht einführte. Auch in Berlin, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gibt es Vorgaben für Solaranlagen auf Dächern. In Rheinland-Pfalz müssen Häuser für eine eventuelle Installation einer Solaranlage vorbereitet sein, in Bayern wird Photovoltaik für Neubauten empfohlen.

Ehrgeizige Ziele für den Solarausbau

Bremen hat ehrgeizige Ziele für den Solarausbau festgelegt: Bis 2030 soll die Solarleistung auf 500 Megawatt und bis 2038 auf 1000 Megawatt erhöht werden. Bis Ende vergangenen Jahres wurden nach Angaben des Landesverbandes Erneuerbare Energien (LEE) in Bremen etwa 134 Megawatt an Solarleistung installiert, in Niedersachsen etwa 8,8 Gigawatt.