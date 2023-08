Amelinghausen - Die neue Heidekönigin von Amelinghausen heißt Lisa Röttger. Die 23-Jährige lächelte nach der Wahl mit Krone, Heidestrauß und Purpurmantel in viele Kameras. Ihre Vorgängerin Franziska Röhrs hatte im vergangenen Jahr bei rund 80 Auftritten in ihrer Amtstracht für die Lüneburger Heide geworben. Die Krönung samt Festumzug beim Heideblütenfest am Sonntag war der Höhepunkt der neuntägigen Feierlichkeiten.

Am Tag der Wahl müssen die Bewerberinnen persönlich erscheinen, älter als 18 Jahre sein und ein Jahr lang Zeit haben. Die neue Königin fährt traditionell beim Festumzug zum Abschluss des neuntägigen Fests auf einem der etwa 20 Wagen mit. Nach Angaben der „Landeszeitung für die Lüneburger Heide“ hatten sich dieses Mal fünf junge Frauen zur Wahl gestellt.

Im Schnitt bewerben sich sechs bis zehn junge Frauen für die Auszeichnung. „Wir wissen nie, wie viele kommen. Das Schlechteste waren einmal drei, der Höhepunkt 14“, sagte Christian Kremer, Vorsitzender des Amelinghausener Heideblütenvereins, vor dem Fest.

Etwa 100 Repräsentationstermine kommen auf die neue Königin zu. Sie ist dann die 73. in der Reihe der seit 1949 gewählten Königinnen und repräsentiert die Samtgemeinde mit ihren fünf Mitgliedsgemeinden, den Landkreis und die Region Lüneburger Heide.