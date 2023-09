Ulrike Trautwein, Generalsuperintendentin von Berlin, unterstützt vor dem Brandenburger Tor die Kampagne „Berlin - No Backdrop for Nazis!“.

Berlin - Mit einer neuen Kampagne im Berliner Regierungsviertel wollen sich zahlreiche Organisationen für Toleranz und gegen Rechtsextremismus einsetzen. Unter dem Motto „BERLIN - No Backdrop for Nazis/Keine Kulisse für Nazis“ sind in nächster Zeit Veranstaltungen geplant. Damit wolle man sich gegen die „Instrumentalisierung des repräsentativen Regierungsviertels“ durch rechtsextreme, rassistische und antisemitische Demonstrationen wenden. Symbole wie der Reichstag oder das Brandenburger Tor dürften nicht den Extremisten überlassen werden.

Die Auftaktveranstaltung fand am Samstagnachmittag auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor statt. Berliner und Touristen erhielten die Möglichkeit, sich spontan und kreativ für eine offene und vielfältige Stadt einzusetzen. Bei einer Kundgebung sprachen unter anderem Vertreter von Gewerkschaften und Kirchen. Mit dabei war etwa Ulrike Trautwein, Generalsuperintendentin von Berlin.