Die Kanzlerin ist Vorgesetzte des nichtwissenschaftlichen Personals. Für den Posten an der Hochschule Magdeburg-Stendal gab es einige Bewerbungen.

Neue Kanzlerin an der Hochschule Magdeburg-Stendal

Magdeburg - Der Senat der Hochschule Magdeburg-Stendal hat mit Nora Küster-Dammaschke eine neue Kanzlerin gewählt. Sie werde ab August die neue Vorgesetzte für das nichtwissenschaftliche Personal der Hochschule, teilte die Hochschule mit. Auf die Stelle habe es 17 Bewerbungen gegeben. Die Amtszeit ist auf acht Jahre begrenzt. Küster-Dammaschke arbeitet den Angaben zufolge seit 13 Jahren in wissenschaftlichen Einrichtungen, davon sieben Jahre in leitender Funktion. Unter anderem sei sie an der Europa-Universität Viadrina und der Hochschule Anhalt tätig gewesen.