Stendal - In der neuen Landesaufnahmeeinrichtung in Stendal ziehen demnächst die ersten Asylsuchenden ein. Am Freitag öffnete die Einrichtung ihre Türen für interessierte Bürgerinnen und Bürger. Diese konnten sich die Zimmer, Teeküchen, Waschräume und ein Versorgungsgebäude ansehen. Verschiedene Behörden präsentierten sich. In der neuen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende können ab Mai bis zu 600 Menschen untergebracht werden. Die vollständige Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen, dann sollen dort etwa 1000 Bewohner Platz finden.