Lemwerder/Berne - Die Arbeiten an den neuen Schiffen für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) schreiten voran. „Wir sind jetzt so weit, das Erste von drei Schiffen Ende dieses Jahres abzuliefern“, kündigte Matthias Hellmann von der Werft Abeking & Rasmussen in Lemwerder nahe Bremen an. Mit den Mehrzweckschiffen sollen künftig Schiffe abgeschleppt, Brände gelöscht, Öl aufgefangen und Verletzte in Nord- und Ostsee geborgen werden.

Drei der vier Mehrzweckschiffe sollen bis 2027 ersetzt werden. „Wir fahren aktuell nur Oldtimer“, sagte WSV-Projektleiter Harald Janssen. Die neuen Schiffe erhalten einen Landeplatz für Helikopter, ein Hospital, ein Labor zur Untersuchung von Chemikalien sowie eine Schleuse zur Reinigung von Schadstoffen. Der Antrieb läuft zunächst mit Flüssiggas und kann später auf synthetisches Methan umgerüstet werden. Der Bund investiert rund 680 Millionen Euro.