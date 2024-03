Erfurt - In Thüringen soll auch in diesem Jahr ein Preis für besonders engagierte Schulbibliotheken vergeben werden. Dafür können ab sofort Bewerbungen eingereicht werden, wie das ausschreibende Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Der zum sechsten Mal ausgelobte Preis ist mit insgesamt 3000 Euro dotiert und soll im kommenden Herbst verliehen werden. Beim letzten Wettbewerb 2022 waren Schulbibliotheken in Wenigenjena, Zeulenroda-Triebes, Gotha und Altenburg die Preisträger. In Thüringen gibt es laut Ministerium gut 500 Schulbibliotheken.

Mit ihrem Bestand von rund 1,1 Millionen Büchern, Zeitschriften, digitalen Nachschlagewerken und weiteren Medien bereichern sie nicht nur den Unterricht, sondern werden darüber hinaus beispielsweise für Lesenächte und Spielenachmittage genutzt. Damit leisteten sie einen „wichtigen Beitrag für die Bildungsgerechtigkeit, indem sie Kindern und Jugendlichen unabhängig vom Einkommen der Eltern den uneingeschränkten Zugang zu Literatur eröffnen“, äußerte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) laut Mitteilung. Bewerbungsschluss für den Preis ist der 26. April.