Thüringen bekommt eine neue Schulordnung. Sie passierte den Bildungsausschuss und kann nun wie geplant kommendes Schuljahr in Kraft treten. Doch nicht alle sind mit dem Werk glücklich.

Die Stühle stehen auf den Tischen in einem Klassenraum.

Erfurt - Die neue Thüringer Schulordnung kann zum kommenden Schuljahr in Kraft treten. Das gab das Bildungsministerium am Freitag nach einer Sitzung des Bildungsausschusses bekannt. Die Schulordnung gilt als eine Art kleines Schulgesetz und beinhaltet zahlreiche Regelungen, die sich direkt auf den Unterrichtsalltag auswirken.

Den Angaben zufolge soll etwa ein neues Fach „Medienbildung und Informatik“ eingeführt werden - verpflichtend ab Klasse fünf in allen allgemeinbildenden Schulen. Außerdem entsteht ein Doppelfach Physik/Astronomie.

Die CDU warf dem Ministerium vor, bei der politisch-historischen Bildung zu kürzen. „Das ist ein fatales Signal in einer Zeit, in der unsere Demokratie unter Druck steht von Extremisten und Populisten“, sagte der CDU-Bildungspolitiker Christian Tischner. Die Landesregierung halbiere die mögliche Stundenzahl „ausgerechnet in der zehnten Klasse, wo die Schüler mit den Schrecken der NS-Zeit und des DDR-Regimes vertraut gemacht werden“.