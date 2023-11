Neue Traktoren in Burkau gestohlen

Burkau - Von einem Firmengelände in Burkau im Landkreis Bautzen haben unbekannten Täter zwei neue Traktoren gestohlen. Die nicht zugelassenen Fahrzeuge hätten einen Wert von mehr als 170.000 Euro, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Traktoren seien in der Nacht auf Freitag entwendet worden. Um von dem Gelände zu kommen, hätten die Täter einen Zaun überfahren.