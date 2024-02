Magdeburg - Mehr als 2000 Kilometer Bundesstraßen und 4000 Kilometer Landstraßen in Sachsen-Anhalt werden künftig zentral von Magdeburg aus überwacht. Die neue Verkehrsmanagementzentrale geht nach Angaben des Infrastrukturministeriums am Montag in den Regelbetrieb. Alle technischen Verkehrseinrichtungen, wie Ampeln oder die Videoüberwachung von Tunneln würden dann zentral geregelt, teilte ein Sprecher mit. Dazu zählen demnach 402 Ampeln, 32 Anlagen zur Wetterinformation und die zwei Tunnel in Wernigerode und unter dem Mittellandkanal bei Barleben.

Die Verkehrsmanagementzentrale sei das ganze Jahr über rund um die Uhr besetzt. Bei technischen Problemen, Unfällen oder Schneefall würden die zuständigen Straßenbaubehörden oder das Lagezentrum direkt informiert.