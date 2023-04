Berlin - DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht eine erfolgreiche Ausrichtung der Fußball-EM 2024 in Deutschland auch als Chance für eine deutsche Olympia-Bewerbung. Es gehe auch darum, „Richtung Olympia zu zeigen, dass wir solche Großveranstaltungen können“, sagte Neuendorf während einer Talkrunde zu Sportgroßveranstaltungen am Montagabend in Berlin in der Max-Schmeling-Halle.

Die Heim-EM sei eine große Chance, „nicht nur für den Fußball und den Sport insgesamt, das ist auch eine Chance, das Land zu repräsentieren als Kulturstandort, als starker Wirtschaftsstandort“, sagte Neuendorf. „Wir haben die Chance, Deutschland als ein Land zu präsentieren, das kraftvoll nach vorne geht.“

Der Deutsche Fußball-Bund hatte im September 2018 den Zuschlag für die Europameisterschaft bekommen. „Die Menschen sind elektrisiert, alle freuen sich darauf“, sagte Neuendorf. „Da gab es nicht die Debatten, die wir bei Olympischen Spielen haben. Das ist klar, dass man so ein Turnier gerne im Land hat.“ Deutschland war zuletzt 1988 EM-Gastgeber. „Da stand die Mauer noch“, sagte Neuendorf. „Solche Ereignisse kommen nicht alle fünf Minuten vorbei. Wenn sie kommen, dann muss man sie nutzen.“

Deutsche Bewerbungen um die Olympischen und Paralympischen Spiele waren zuletzt mit München für 2022 (Winter) und Hamburg für 2024 (Sommer) jeweils bereits in der Vorbereitung an Bürgerentscheiden gescheitert. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte Anfang des Jahres einen Strategieprozess für eine neue Bewerbung um Sommer- oder Winterspiele gestartet.

Ende 2023 soll eine DOSB-Mitgliederversammlung entscheiden, ob, für welches Jahr, mit welchen Städten oder Regionen und unter welchen Bedingungen sich Deutschland bewirbt. Kandidaturen wären für die Winterspiele 2034 oder 2038 und für die Sommerspiele 2036 oder 2040 denkbar.