Bremerhaven - Das Kreuzfahrtterminal in Bremerhaven bekommt einen neuen Betreiber. Über den Wechsel soll am Dienstag (14.00 Uhr) Bremens Häfensenatorin Kristina Vogt (Linke) informieren. Zudem ist geplant, dass die neue Betreiber-Gesellschaft Global Ports Holding (GPH) ihre Pläne für das Terminal vorstellt. GPH mit Sitz in Großbritannien betreibt nach eigenen Angaben 27 Kreuzfahrthäfen in 14 Ländern.

Von 2025 an übernimmt GPH die Leitung des Terminals an der Columbuskaje - zunächst für zehn Jahre. Der Betreiberwechsel wurde Anfang des Monats von der Hafenmanagementgesellschaft Bremenports und vom Wirtschaftsressort verkündet. Bislang wird das Terminal von dem Unternehmen Columbus Cruise Center Bremerhaven geleitet.