Berlin - Steffen Baumgart bekommt beim 1. FC Union Berlin einen neuen Assistenztrainer an die Seite gestellt. Danilo de Souza kommt vom Premier-League-Aufsteiger Leeds United an die Alte Försterei. Der 41 Jahre alte Brasilianer war auch in England Co-Trainer. In Deutschland stand er in 159 Pflichtspielen gemeinsam mit Baumgart beim SC Paderborn an der Seitenlinie.„Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe beim 1. FC Union Berlin. Mit Steffen Baumgart verbindet mich eine lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit – wir ticken in vielen Dingen sehr ähnlich, was Fußball und Teamführung angeht“, wurde de Souza in einer Mitteilung des Bundesligisten zitiert.

Starke soziale Komponente

Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin, erklärte: „Danilo bringt nicht nur große Fachkompetenz und internationale Erfahrung mit, sondern auch eine starke soziale Komponente – er ist ein Teamplayer, der die Nähe zu den Spielern sucht und im Trainerteam Verantwortung übernimmt. In der Zusammenarbeit mit Steffen Baumgart hat er bewiesen, wie wertvoll seine Rolle auf und abseits des Platzes ist.“

Erster Test am Samstag

Das erste Testspiel bestreiten die Köpenicker am Samstag (15.30 Uhr) beim Brandenburger SC Süd 05. Nach einer Österreich-Reise mit Partien gegen LASK in Linz (19. Juli/16.00 Uhr) und bei Rapid Wien (20. Juli/16.00 Uhr) geht es vom 23. Juli bis zum 1. August ins Trainingslager nach Herzogenaurach.

Das erste Pflichtspiel ist die Partie der ersten DFB-Pokalrunde am 15. August (18.00 Uhr/Sky) beim FC Gütersloh. Am ersten Bundesliga-Spieltag (23./24. August) kommt Pokalsieger VfB Stuttgart ins Stadion An der Alten Försterei.