München - Trainer Vincent Kompany hat nach dem ersten verspielten Titel des FC Bayern im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen daran erinnert, in welcher Situation er den Fußball-Rekordmeister übernommen habe. Dieser war in der vergangenen Spielzeit erstmals nach zwölf Jahren titellos geblieben.

„Sie müssen sechs Monate zurückgehen, wo wir da waren und was wir vorhatten. Es ist jetzt selbstverständlich, dass Bayern 'nur' Meister werden kann. Aber das hat am Anfang der Saison keiner geschrieben“, sagte der Belgier vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim. Dann werden neben Harry Kane nun auch noch Torwart Manuel Neuer (Rippenbeschwerden) und Offensivspieler Serge Gnabry (Knieprobleme) ausfallen.

Peretz ersetzt verletzten Neuer im Tor

„Dass wir jetzt in dieser Position sind, in der nur das Beste von uns erwartet wird, ist schon ein gutes Zeichen“, führte Kompany weiter aus: „Es geht aktuell nicht um Leistung, nicht um anderes, es geht nur ums Ergebnis. Vor sechs Monaten hat keiner gedacht, dass das heute unsere Position wäre.“

Kompany zur Abhängigkeit von Musiala

Der 38-jährige Neuer konnte am Freitag nicht trainieren. Der Kapitän hätte nach seiner Roten Karte beim 0:1 gegen Leverkusen in der Liga spielen dürfen. Die Zwei-Spiele-Sperre gilt nur im Pokal. Für ihn wird - wie nach Neuers Platzverweis am Dienstag - wieder Daniel Peretz im Tor stehen.

Kompany äußerte sich am Freitag auch zu einer laut Ex-Nationalspieler Toni Kroos extremen Abhängigkeit seiner Mannschaft von Nationalspieler Jamal Musiala. „War Real Madrid nicht abhängig von Cristiano Ronaldo? War Barcelona nicht abhängig von Lionel Messi?“, entgegnete der Belgier. Musiala sei „ein besonderer Spieler“, aber insgesamt habe man etliche Offensivakteure mit vielen Scorerpunkten.