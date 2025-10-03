Schon als Jugendlicher hat Guillaume häufig in der Küche gesessen und dem Koch zugeschaut. Was er heute besonders gerne kocht.

Luxemburg - In einem anderen Leben wäre Luxemburgs neuer Großherzog Guillaume gerne Koch geworden. „Ich koche so gerne“, sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Mein Geist kann sich da ganz beruhigen.“ In den Ferien finde ihn seine Frau immer in der Küche. „Ich koche für die ganze Familie und für die Freunde.“

Nicht unbedingt Diätküche

Er koche international - gerne asiatisch - und bestimmte Luxemburger Gerichte wie die „Gromperekichelcher“, ein beliebtes Nationalgericht. Das sind in Öl frittierte Kartoffelpuffer, aber nach luxemburgischer Art. „Sie haben einen guten Geschmack, mit bisschen Zwiebeln drin und so weiter. Aber man nimmt nicht ab, wenn man sie isst. Das ist sicher“, sagte er unter Lachen.

Schon als Jugendlicher habe seine Mutter ihn immer in der Küche finden können. Er habe auf einem Hocker gesessen und dem Koch zugeschaut, wie er gekocht habe. Ja, den Beruf des Kochs hätte er auch gerne ausgeübt, sagte er.