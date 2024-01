Duisburg - Michael Preetz kehrt als Funktionär in den Profi-Fußball zurück. Der 56 Jahre alte ehemalige Nationalspieler und langjährige Manager von Hertha BSC ist neuer Geschäftsführer des MSV Duisburg. Das teilte der Fußball-Drittligist am Freitag mit, zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet. Bei den Meiderichern spielte Preetz auch mal: Der gebürtige Düsseldorfer trug vom Sommer 1992 an für zwei Spielzeiten das Trikot des MSV und bestritt 71 Pflichtspiele.

Über die Laufzeit von Preetz' Vertrag machten die Duisburger keine Angaben. Er soll ab sofort mithelfen, den Club vor dem Abstieg aus dem Profi-Fußball zu bewahren. Derzeit belegt der MSV den 19. und damit vorletzten Platz in der Tabelle. Im November hatte er laut „Bild“ den Posten als Sportdirektor in Duisburg noch abgelehnt, er galt seit einiger Zeit als Wunschkandidat.

„Der Verein hat eine beeindruckende Geschichte, und ich bin entschlossen, die Ärmel hochzukrempeln und meinen Beitrag dazu zu leisten, den MSV auf einen erfolgreichen Weg zu führen“, wurde Preetz in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Dessen Hauptaufgabe werde nicht nur die sportliche Leitung des Vereins sein, sondern auch die Führung der gesamten Organisation, hieß es in der Mitteilung. Dies beinhalte insbesondere die Neuordnung der Strukturen als Nachfolge für die ausscheidende Doppel-Geschäftsführung mit Peter Mohnhaupt und Thomas Wulf.

Nachdem Preetz 2003 seine Karriere als Profi beendet hatte und auch auf sieben Einsätze in der Nationalmannschaft gekommen war, war er zunächst Assistent der Geschäftsführung bei Hertha BSC, ehe er Mitte 2009 zum Geschäftsführer Sport und Kommunikation aufstieg. Den Posten behielt er bis zur Trennung vor knapp drei Jahren.