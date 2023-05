Berlin - Der Gewerkschafter Dirk Schulze soll die Leitung des Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen der IG Metall übernehmen. Der IG-Metall-Vorstand habe den 52-Jährigen dazu am Dienstag ernannt, teilte die Gewerkschaft mit. Schulze werde das neue Amt zum 1. Juni antreten. Er übernimmt dann die Leitung von seiner Vorgängerin Irene Schulz, die den Bezirk zehn Monate lang kommissarisch geführt hatte. Dirk Schulze war bislang Erster Bevollmächtigter der Geschäftsstelle Hannover. „Der gebürtige Wolfsburger Dirk Schulze hat bei Volkswagen in Wolfsburg Industriekaufmann gelernt und später berufsbegleitend Arbeitswissenschaft an der Uni Hannover studiert“, teilte die IG Metall mit.