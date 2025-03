Er hat schon in der Deutschen Oper Berlin und der Wiener Staatsoper dirigiert, zuletzt hatte er eine leitende Position am Landestheater Coburg. Nun kommt Daniel Carter an das traditionsreiche DNT.

Weimar/Coburg - Daniel Carter wird neuer Musikdirektor am Deutschen Nationaltheater (DNT) Weimar. Der Australier habe sich im Auswahlverfahren etwa durch sein exzellentes Dirigat durchgesetzt, teilte das Theater mit. Ab der Spielzeit 2025/26 soll er dann die musikalische Leitung komplettieren. Neben Carter als neuer Musikdirektor und dem Chefdirigenten der Staatskapelle Ivan Repušić werden Marco Alibrando als Erster Kapellmeister und Johannes Bettac als Zweiter Kapellmeister wirken, wie es hieß.

In Coburg Generalmusikdirektor

Carter ist derzeit Generalmusikdirektor am Landestheater Coburg und Dirigent an der Deutschen Oper Berlin. Er dirigierte etwa an der Hamburgischen Staatsoper, am Theater Freiburg und an der Wiener Staatsoper. An der University of Melbourne studierte er Komposition und Klavier.

Im August vor einem Jahr wurde bekannt, dass der bisherige Musikdirektor Dominik Beykirch das DNT und die Staatskapelle Weimar auf eigenen Wunsch verlassen werde. Er wolle sich nach zehn Spielzeiten in Weimar neu orientieren, hieß es damals seitens des Theaters.

Wandel am DNT

Das traditionsreiche DNT steht vor großen Veränderungen: Der langjährige Generalintendant Hasko Weber, der das Haus seit 2013 führte, wird das Theater nach der Spielzeit 2024/25 verlassen. Auf ihn folgt mit Valentin Schwarz, Dorian Dreher und Timon Jansen dann erstmals ein Leitungsteam. Zudem laufen die Vorbereitungen für die Generalsanierung des Theaters, die 2027 starten soll.