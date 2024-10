Gelsenkirchen - Die Schalker Spieler erfuhren nach dem 2:2 gegen Hertha BSC, wer ihr neuer Trainer wird. Den Namen wollte noch niemand offiziell bestätigen, doch es ist klar: Der Niederländer Kees van Wonderen wird den Fußball-Zweitligisten aus dem Ruhrgebiet in Zukunft als Coach betreuen. Aus Sicht von Kapitän Kenan Karaman übernimmt der neue Trainer eine von Interimscoach Jakob Fimpel gut stabilisierte und vorbereitete Mannschaft.

„Er hat in den zwei Wochen sehr gute Arbeit geleistet, der Mannschaft Mut zugesprochen, Stabilität gegeben und eine gute Basis geschaffen für den neuen Trainer“, sagte Karaman. „Daran kann er anknüpfen und dann werden wir auch gut arbeiten in der Länderspielpause.“

Teamkollege Ron Schallenberg sieht das ähnlich. Der 25-Jährige sprach zudem von einem Neustart in gewisser Hinsicht. „Jeder muss sich wieder neu zeigen. Die, die etwas hinten dran sind, schnuppern wieder Morgenluft. Die, die gespielt haben, wollen natürlich ihren Platz halten“, sagte Schallenberg. Mit Blick auf den neuen Coach ergänzte er: „Wir müssen jetzt erstmal sehen, was seine Spielidee ist, was er vorhat. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wie er spielen wird. Von daher geht es, was das angeht, bei null los. Aber wir haben Länderspielpause. Das ist der perfekte Zeitpunkt.“