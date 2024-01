Potsdam - Der Mediziner und frühere Berliner Gesundheits-Staatssekretär Thomas Götz wechselt ins Sozial- und Gesundheitsministerium nach Brandenburg. Er tritt in Potsdam die Nachfolge von Staatssekretär Michael Ranft an, der in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. An diesem Dienstagnachmittag (14.00 Uhr) ernennt Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den neuen Staatssekretär, wie die Staatskanzlei in Potsdam am Montag mitteilte.

Götz ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen. Er bringt Erfahrung aus dem Berliner Senat mit: Er war dort Staatssekretär für Gesundheit und Pflege sowie Amtschef in der Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft und Gesundheit.

Sozial- und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gab Anfang Januar bekannt, dass sie ihren Staatssekretär Ranft auf eigenen Wunsch in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Die Linke im Landtag forderte, auf eine Nachbesetzung zu verzichten, weil nur noch wenige Monate bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode verbleiben. Ministeriumssprecher Gabriel Hesse hatte dagegen auf die große Themenfülle des Ministeriums und auf Verhandlungen zur Krankenhaus-Reform mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) verwiesen.

Die zweite Staatssekretärin im Ministerium, Antje Töpfer, ist für die Regierungskoordination und für Verbraucherschutz zuständig. Sie will bei der Landtagswahl als Grünen-Spitzenkandidatin antreten.