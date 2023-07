Halle (dpa/sa) - An der Uni Halle soll ein neuer Standort des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit (DZP) entstehen. In Zukunft sollen Forschende verschiedener Fachbereiche neue Konzepte für die Prävention, Diagnose und Behandlung psychischer Störungen entwickeln, wie die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am Dienstag mitteilte. Das Bundesbildungsministerium will die Universität dafür demnach in den kommenden zwei Jahren mit rund 675.000 Euro fördern. Anschließend soll die Förderung verstetigt werden, hieß es.

Die Arbeit in Halle soll den Angaben zufolge drei Schwerpunkte haben. Es soll untersucht werden, wie Psychotherapie im Gehirn wirkt. Zudem soll erforscht werden, wie Betroffene und Angehörige besser in neue Forschungsprojekte und Behandlungen einbezogen werden können. Ein weiteres Team soll Einzelstudien aller Standorte des DZP sichten und die Daten vereinheitlichen, um so neue Erkenntnisse zu gewinnen. Neben Halle hat das DZP weitere Standorte unter anderem in Mannheim, Bochum und Tübingen.

Seit 2007 habe das Bundesforschungsministerium acht Zentren für Gesundheitsforschung eingerichtet, hieß es weiter. Sie sollen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern optimale Forschungsbedingungen bieten, um Volkskrankheiten zu bekämpfen.