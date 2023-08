Stadtroda - Bei neuerlichen starken Gewittern in Thüringen sind am Donnerstag vor allem in den östlichen Landesteilen große Regenmengen niedergegangen. In Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) fielen spätnachmittags und abends insgesamt 45 Liter Regen je Quadratmeter, wie der Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag auf Anfrage sagte. In Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) wurden 41 Liter je Quadratmeter gemessen. In der nahe Jena gelegenen Stadt und ihren Ortsteilen verursachte das Unwetter zahlreiche Einsätze der Feuerwehr.

Laut Polizei überfluteten in Tröbnitz und Geisenhain Wasser, Schlamm und Matsch die Straßen. In Tröbnitz wurden auch Keller überschwemmt, wie das Landratsamt mitteilte. In geringerem Ausmaß sei auch Crossen im Elstertal betroffen gewesen.

Auf der Bahnstrecke zwischen Stadtroda und Jena stieß am späten Abend ein mit sieben Passagieren besetzter Zug der Erfurter Bahn mit zwei umgestürzten Bäumen auf den Gleisen zusammen, wie eine Unternehmenssprecherin sagte. Es sei niemand verletzt worden. Für die Passagiere sei ein Notverkehr eingerichtet worden. Von den Auswirkungen seien auch mehrere andere Züge betroffen gewesen. Der betroffene Zug sei beschädigt, aber noch fahrtüchtig gewesen. Kurz vor Mitternacht sei die Strecke wieder freigegeben worden.

„Das war ein Gewitter, das sich überhaupt nicht verlagern wollte“, sagte Engelmann. Deshalb seien an einzelnen Orten stundenlang große Mengen Regen gefallen. Vor allem die Gebiete östlich der Saale waren laut DWD betroffen.

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) hatte am Donnerstag vor rasch ansteigenden Wasserständen in Flüssen und Bächen bei Gewittern mit Starkregen gewarnt. Auch flächenhafte Überschwemmungen abseits von Fließgewässern seien lokal möglich.