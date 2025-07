Wer in Bitterfeld täglich in den Zug steigt, profitiert jetzt von mehr Komfort und Barrierefreiheit. Und schon bald soll sich rund um den Bahnhof noch mehr tun.

Bitterfeld-Wolfen - In Bitterfeld ist ein neues Bahnhofsgebäude eröffnet worden. „Mit dem neuen Empfangsgebäude am Bahnhof Bitterfeld investieren wir nicht nur in Beton und Glas – wir investieren in die Mobilität der Zukunft“, sagte Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP). Dank der gemeinsamen Kraftanstrengung von Bund, Land, Deutscher Bahn und Kommune sei in Bitterfeld ein moderner Verkehrsknotenpunkt entstanden: barrierefrei, bürgernah und klimafreundlich.

Mehr als nur Beton und Glas

Der Neubau gehört nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) zu den nachhaltigsten Bahnhofsgebäuden in Deutschland. Die Fassade aus recyceltem Aluminium sei inspiriert von Kohle und Bitterfelder Bernstein. Auf dem begrünten Dach erzeugt eine Photovoltaikanlage Strom, der das Gebäude versorgt. Beheizt wird es mit Fernwärme.

Finanziert wurde das Projekt mit rund 23 Millionen Euro aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen sowie Mitteln von Bund, Land, Stadt und Bahn. Es ist das erste abgeschlossene Bahnprojekt im Rahmen dieses Strukturstärkungsgesetzes.

Neuer Look für Vorplatz und Bahnsteige geplant

Im nächsten Schritt wollen die Bahn und die Stadt den Vorplatz mit einem neuen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und Fahrradstellplätzen neugestalten. Auch die Bahnsteige und die Personenunterführung sollen erneuert werden.

Rund 7.000 Menschen nutzen den Bahnhof täglich. Bitterfeld ist Knotenpunkt im Regionalverkehr und Station für ICE-Züge unter anderem in Richtung München, Frankfurt und Hamburg.