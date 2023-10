Erfurt - Knapp zwei Jahre später als geplant hat die Universität Erfurt ein neues Forschungsgebäude eingeweiht. Der rund 20 Millionen Euro teure Neubau bietet etwa 170 Arbeitsplätze auf 4000 Quadratmetern Fläche, wie die Universität am Mittwoch anlässlich der offiziellen Einweihung mitteilte. Ursprünglich hätte das Gebäude im Jahr 2021 fertig werden sollen. Wegen Unterbrechungen der Lieferketten im Bau während der Corona-Pandemie habe es aber letztlich erst im Sommer 2023 geklappt.

In dem Gebäude solle unter dem Schlagwort „Weltbeziehungen“ geforscht und gearbeitet werden. Ziel sei, eurozentrischen und verengten Sichtweisen innovative Perspektiven entgegenzusetzen. Dabei sollen verschiedene Einrichtungen der Universität in dem Haus vernetzt werden, etwa das Max-Weber-Kolleg als Institute for Advanced Study, das 2022 gegründete Institute for Planetary Health Behaviour sowie die Willy Brandt School of Public Policy.