Zwickau - Die Kunstsammlungen Zwickau haben für das Max-Pechstein-Museum das Gemälde „Die Bäuerin“ des in Zwickau geborenen Expressionisten (1881-1955) erworben. Mit dem Gemälde kann eine große Lücke in der Sammlungspräsentation geschlossen werden, wie die Stadtverwaltung Zwickau am Dienstag mitteilte. Demnach sind über 50 Werke von Max Pechstein in dem Museum zu sehen. Der Kaufpreis für das Gemälde „Die Bäuerin“ betrug 170.000 Euro. Erworben wurde es über ein Auktionshaus. Am 26. Januar soll das Werk erstmals öffentlich präsentiert werden.