Seilitz - Unweit eines seit 1764 betriebenen Bergwerks in Seilitz im Landkreis Meißen ist ein neues Grubenfeld zum Abbau von Kaolin erschlossen worden. Ab dem 4. Dezember soll dort mit dem Untertageabbau begonnen werden, teilte die Porzellan-Manufaktur Meissen am Mittwoch mit. Das bisherige Grubenfeld sei bereits bis zur fünften Ebene erschlossen. Am tiefsten Punkt sei noch hochwertiges Kaolin zu finden, das zur Herstellung von Porzellan verwendet wird. Mit dem neuen Grubenfeld sei der Kaolinabbau für die kommenden 50 Jahre gesichert.