Wernigerode - An der Hochschule Harz in Wernigerode ist am Dienstag ein neues Campuszentrum eröffnet worden. „Die Hochschule Harz hat einen neuen zentralen Anlaufpunkt für Interessenten und Studierende, gleichsam ein neues Herz“, sagte Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) bei der Eröffnung am Dienstag. Das Gebäude bündele die Serviceangebote für Studierende und diene zudem als Informationszentrale für Besucher, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

In den Neubau wurden rund 2,6 Millionen Euro investiert. Die Hochschule Harz hat an den Standorten Wernigerode und Halberstadt aktuell rund 3000 Studierende in den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften, Automatisierung und Informatik sowie Verwaltungswissenschaften.