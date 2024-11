Potsdam - Im Sommer war Schluss für das Spitzenrestaurant in der Potsdamer „Villa Kellermann“ des TV-Moderators Günther Jauch - nun öffnet zum Jahresanfang wieder ein Lokal in dem historischen Gebäude. Das Familienunternehmen Tomasa eröffnet ab 1. Januar dort eine neue Filiale, wie es auf der Homepage des Unternehmens heißt. Geboten werde deutsche Küche nach Omas Rezepten. Zuvor berichteten die „B.Z.“ und der „Tagesspiegel“ darüber. TV-Moderator Jauch gehört die historische Villa am Heiligen See in Potsdam, in dem das Restaurant betrieben wird.

Das vorherige Spitzenlokal dort, das anfangs Sternekoch Tim Raue geleitet hatte, konnte den Betrieb nach etwa fünf Jahren nicht mehr stemmen und schloss im Juni. Als Gründe wurden die Corona-Krise, stark gestiegene Betriebskosten und eine angespannte Personalsituation genannt.