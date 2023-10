Papenburg - Ein neues Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer Werft geht auf seine erste Reise: Die „Carnival Jubilee“ soll voraussichtlich am Montag (12.00 Uhr) die Dockschleuse in Papenburg passieren und in Richtund Nordsee starten. Am späten Abend wird das 345 Meter lange Schiff gegen 23.15 Uhr am Emssperrwerk im rund 40 Kilometer entfernten Gandersum erwartet. Die Ankunft im niederländischen Eemshaven ist laut Werft für den frühen Dienstagmorgen geplant.

Die „Carnival Jubilee“ bietet Platz für mehr als 5000 Passagiere. Sie ist nach Werftangaben das erste in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff der amerikanischen Reederei Carnival Cruise Line. An dem Meyer-Standort im finnischen Turku waren zuletzt bereits die baugleichen Schwesterschiffe „Mardi Gras“ und die „Carnival Celebration“ abgeliefert worden. Die Übergabe an die Reederei ist für den 4. Dezember geplant.