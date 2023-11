Halberstadt - In der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt ist ein neues Verwaltungsgebäude entstanden. Es verfügt über 58 Arbeitsplätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anlaufstelle und des Landkreises Harz, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Verwaltungs- und Verfahrensabläufe könnten so optimiert werden. Die Baukosten liegen den Angaben zufolge bei 4,4 Millionen Euro.