Bad Lauchstädt - Für den Ausbau des Wasserstoffkernnetzes in Sachsen-Anhalt ist die erste Transportleitung fertiggestellt worden. Wie das Energieministerium mitteilte, wird die 25 Kilometer lange Pipeline künftig grünen Wasserstoff aus dem Energiepark Bad Lauchstädt zur Total-Raffinerie im Chemiepark Leuna transportieren. „Ich bin davon überzeugt, dass sich das Wasserstoffkernnetz in den nächsten Jahren nach und nach zu einer wichtigen Lebensader für die energieintensive Industrie entwickeln wird“, sagte Umwelt- und Energieminister Armin Willingmann (SPD). Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft sei keine theoretische Zukunftsmusik, sondern gehe ganz konkret voran.

Bund und Land investieren 180 Millionen Euro

In den Aufbau des Wasserstoffnetzes investieren Bund und Land in den kommenden Jahren rund 180 Millionen Euro. Damit sollen vor allem energieintensive Unternehmen wie die Chemie mit grünem Wasserstoff versorgt werden. Wichtige Projekte in Sachsen-Anhalt sind nach Ministeriumsangaben etwa die Errichtung von unterirdischen Wasserstoffspeichern in Bad Lauchstädt und der Bau einer Wasserstoffpipeline von Bad Lauchstädt über Magdeburg bis nach Salzgitter in Niedersachsen. Zusätzlich sollen bestehende Erdgaspipelines auf Wasserstoff umgestellt werden. Dadurch soll ein Leitungsnetz von Leipzig über das östliche Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin bis nach Rostock entwickelt werden.

Noch fehlen Anlagen

Die Pipeline zwischen Energiepark und Raffinerie soll künftig 2.700 Tonnen

grünen Wasserstoff pro Jahr transportieren. Im Energiepark wird aktuell aber

noch am Elektrolyseur gebaut, in Leuna an einer Ausspeiseanlage. Die Arbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Bis dahin werde die Leitung ausführlich getestet.