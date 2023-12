Magdeburg - Es ist ein weiterer Digitalisierungs-Schritt: Gerichts- und Verwaltungskosten können in Sachsen-Anhalt ab dem neuen Jahr mit einer sogenannten elektronischen Kostenmarke bezahlt werden. Damit werde die Arbeit in der Rechtspflege beschleunigt, teilte das Justizministerium am Freitag in Magdeburg mit.

Der Hintergrund: In vielen Verfahren müssen entstehende Gerichts- und Verwaltungskosten vorab als Vorschuss an die Justiz gezahlt werden. Die elektronische Kostenmarke wird online ohne vorherige Registrierung und in beliebiger Höhe erworben. Es entfallen laut Ministerium Wege- und Wartezeiten, Beteiligte sind unabhängig von Öffnungszeiten der Gerichtszahlstellen.